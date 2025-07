Espanha assusta-se, mas goleia a Bélgica e está nos "quartos" do Euro 2025

A Espanha apurou-se para os quartos de final do Euro 2025 feminino, esta segunda-feira, ao vencer a Bélgica, por 6-2, em partida do Grupo B, de Portugal.

Foi um encontro de sobressalto para a Espanha, apesar do resultado final. Na Stockhorn Arena, em Thun, na Suíça, as campeãs do mundo colocaram-se na frente aos 22 minutos, por intermédio de Alexia Putellas, contudo, somente dois minutos depois, Justine Vanhaevermaet empatou para a Bélgica. Ainda assim, um golo de Irene Paredes ao minuto 39 colocou as espanholas a vencer na saída para o intervalo.

Logo a abrir a segunda parte, ao minuto 50, Hannah Eurlings deitou um balde de água fria no jogo ao restabelecer a igualdade. Porém, dois minutos mais tarde, Esther González recolocou a Espanha na frente.

A partir daí, as espanholas partiram para a goleada: Mariona Caldentey, aos 61 minutos, Clàudia Pina, aos 81, e o bis de Alexia, aos 86.

Feitas as contas, a Espanha passa a somar seis pontos e coloca-se na liderança do Grupo B. Atrás está a Itália, com quatro pontos, e depois Portugal, com um. A Bélgica está em último, sem pontos e já eliminada.

[Notícia atualizada às 22h31]