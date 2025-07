México vence Gold Cup em noite com mais uma homenagem a Diogo Jota

México revalidou, na noite de domingo, a vitória na Gold Cup da CONCACAF, ao vencer os anfitriões Estados Unidos por 2-1, com reviravolta, na final disputada no NRG Stadium, em Houston.

A formação mexicana, que há dois anos tinha superado na final o Panamá por 1-0, começou, praticamente, a perder, culpa de um golo do central Chris Richards, jogador do Crystal Palace, aos quatro minutos, de cabeça, após um livre de Sebastian Berhalter.

Os Estados Unidos, que somam sete troféus e perseguiam o primeiro desde 2021, quando bateram o México por 1-0, após prolongamento, seguraram a vantagem até aos 27 minutos, quando um tiro de Raúl Jiménez empatou o jogo, servido por Marcel Ruiz.

Nos festejos, o ex-jogador do Benfica dirigiu-se ao banco do México para ir buscar uma camisola, sentou-se no relvado e exibiu-a: era a 20 do México, com nome de Diogo Jota, e replicou o festejo do português com quem jogou no Wolverhampton.

A formação mexicana mostrava-se superior e também o foi na segunda parte, apesar da boa réplica dos Estados Unidos, acabando por selar a reviravolta aos 77 minutos, num cabeceamento à boca da baliza de Edson Álvarez, jogador do West Ham, após livre na esquerda e um primeiro desvio de Johan Vásquez.

Na parte final, os Estados Unidos ainda podiam ter empatado, mas o México conservou a vantagem e fez a festa, como em 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019 e 2023.