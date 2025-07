Alemanha bate Dinamarca e está nos quartos de final do Euro 2025

A Alemanha está nos quartos de final do Euro 2025, esta terça-feira, ao derrotar a Dinamarca, por 2-1, na segunda jornada do Grupo C, um encontro com arbitragem da portuguesa Catarina Campos — a primeira portuguesa a apitar um encontro da fase final de um Europeu.

As alemãs festejaram cedo, no St. Jakob-Park, em Basileia, logo aos 18 minutos, quando Jule Brand solicitou Klara Bühl e a avançada do Bayern de Munique rematou, de primeira para o fundo das redes. No entanto, com auxílio do VAR, Catarina Campos invalidou o golo, por fora de jogo de Sjoke Nüsken, em que a bola tocara no trajeto para a baliza.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Um balde de água fria para a Alemanha, que caiu de produção, e um catalisador para a Dinamarca, que ficou por cima. E, pouco depois, ao minuto 26, foi feliz. Tentativa falhada de contra-ataque das alemãs, Janni Thomsen roubou a bola e seguiu em slalom da direita para o meio. Falhou o passe para Amalie Vangsgaard, mas um ressalto feliz desviou a bola para o destino pretendido e, já com pouco espaço, a avançada da Juventus disparou forte, com ângulo apertado, para o golo nórdico.

A Alemanha reagiu e tomou as rédeas do jogo, contudo, faltava maior acerto no último terço. Até que, aos 54 minutos, Katrine Veje rasteirou Linda Dallmann na área e, após ver as imagens do videoárbitro, Catarina Campos assinalou penálti. Na cobrança, Nüsken não perdoou.