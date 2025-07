Autocarro da seleção de País de Gales envolvido em acidente. Jogadoras saíram ilesas

O autocarro que transportava a seleção feminina do País de Gales para o Estádio Kybunpark, em St. Gallen, na Suíça, para um último treino de preparação para a segunda jornada do Grupo D do Euro 2025, envolveu-se num acidente rodoviário, esta terça-feira.

A colisão do autocarro com outro veículo ocorreu perto do hotel da equipa, em Weinfelden, a cerca de 40 quilómetros do estádio, explicou a selecionadora galesa, Rhian Wilkinson.

Em comunicado, a Federação de Futebol do País de Gales (FAW) já informou que as jogadoras e a equipa técnica se encontram em segurança. Contudo, de acordo com o portal "The Athletic", a polícia local revelou que o condutor do outro veículo sofreu lesões menores e que foi transportado para o hospital, numa ambulância, por precaução.

Ainda assim, o treino desta terça-feira, o treinou no Kybunpark, última sessão de preparação para o jogo com a França, e que tinha em vista a adaptação ao relvado, foi cancelado. A seleção galesa treinou, em vez disso, na sua base de operações.

"Toda a gente está OK. A nossa prioridade, agora, é estarmos todos juntos e longe do local do acidente. Vamos continuar a conferir que as jogadoras estão todas bem. O outro condutor também parece estar bem. Temos estado em constante contacto", salientou Rhian Wilkinson, em conferência de imprensa.