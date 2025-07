Chelsea é o primeiro finalista do Mundial de Clubes

O Chelsea é a primeira equipa apurada para a final do Mundial de Clubes, depois de vencer o Fluminense, nas meias-finais, por 2-0, esta terça-feira.

A equipa de Enzo Maresca adiantou-se logo aos 18 minutos. João Pedro roubou uma bola a meio-campo e lançou a corrida de Pedro Neto pela esquerda. O internacional português cruzou, mas a bola foi repelida para a entrada da área e chegou aos pés do próprio João Pedro. O avançado brasileiro tirou as medidas à baliza e desferiu um belo pontapé em arco que fugiu à luva de Fábio e só parou no fundo das redes.

Aos 36 minutos, foi assinalado um penálti a favor do Fluminense, no entanto, o videoárbitro anulou a decisão. Assim, os ingleses, quase sempre mais perigosos, foram para o intervalo em vantagem.

Contudo, as contas só ficaram fechadas ao minuto 58. Mais uma bola recuperada a meio-campo, após uma carambola entre jogadores, e Enzo Fernández lançou a velocidade de João Pedro na meia esquerda. O brasileiro encarou os compatriotas, entrou na área, fletiu para a direita e "fuzilou" as redes do Fluminense. Depois, pediu desculpa.

Foi o Fluminense que formou João Pedro e o lançou como profissional. Agora, a equipa-sensação do Mundial sofre com a famosa "lei do ex".

Com este triunfo, o Chelsea avança para a final, que será assim 100% europeia. Isto porque os "blues" já sabem que, do outro lado, estará o Real Madrid ou o Paris Saint-Germain. Espanhóis e franceses defrontam-se na quarta-feira, às 20h00, em Nova Jérsia, como esta semifinal.