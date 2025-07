Excesso de velocidade e problema numa roda são as causas prováveis do acidente de Diogo Jota

Problema numa roda e excesso de velocidade. As perícias apontam que estas serão as causas mais prováveis do acidente que vitimou Diogo Jota e o seu irmão, André Silva, a 3 de julho. A notícia é avançada pelo El Mundo que cita um relatório da Brigada de Trânsito de Zamora da Guardia Civil.

Segundo aquele jornal, o relatório (que ainda não está finalizado) conclui que as causas mais prováveis do acidente se devem, tal como tinha sido dito inicialmente, a um problema com uma das rodas do veículo e a excesso de velocidade. A Guardia Civil determinou também que o condutor era, muito provavelmente, o futebolista do Liverpool.