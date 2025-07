Suécia vence, apura-se e fecha grupo C: Alemanha nos "quartos", Polónia e Dinamarca eliminadas

Suécia e Alemanhã são as duas seleções do Grupo C apuradas para os quartos de final do Euro 2025. Já Polónia e Dinamarca estão eliminadas, depois da vitória sueca sobre as polacas, por 3-0, esta terça-feira.

No Allmend Stadion, em Luzerna, na Suíça, as semifinalistas do Mundial 2023 mostraram-se sempre mais fortes e concretizaram o domínio ainda antes da meia hora de jogo. Aos 28 minutos, Kosovare Asllani arrancou pela direita, ganhou a linha e cruzou para o coração da área, onde surgiu Stina Blackstenius a cabecear, tranquilamente, para o golo.

Ao minuto 78, foi a vez de Lina Hürtig, que acabara de entrar, precisamente, para o lugar de Asllani, festejar. Canto da esquerda, da especialista Jonna Andersson (também recém-entrada), e a nova ponta de lança da Fiorentina desmarcou-se bem e subiu ao segundo andar para empurrar a bola para o 3-0. Três golos suecos, todos de cabeça.

Ao minuto 93, Ewelina Kamczyk disparou uma "bomba" à baliza sueca, porém, a bola esbarrou no poste e a Polónia ficou sem prémio.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



A Polónia entrou com outra atitude na segunda parte. Contudo, quando Ewa Pajor e companhia começavam a aproximar-se com perigo da baliza de Jennifer Falk, a Suécia "matou" qualquer reação. Johanna Rytting Kaneryd tabelou com Filippa Angeldahl no flanco direito e cruzou para o segundo poste. Desta vez à esquerda, Asllani cabeceou para o fundo das redes. Um golo e uma assistência para a veterana avançada do London City Lionesses, que aos 35 anos ainda faz a diferença.

Com este resultado, a Suécia passa a somar seis pontos no Grupo C, tal como a Alemanha, e ambas as seleções — favoritas, à partida para o Europeu, ainda que este fosse um dos dois "grupos da morte" — passam aos quartos de final. A Dinamarca, finalista vencida em 2017, e a estreante Polónia são eliminadas, para já sem pontos.

Na terceira e última jornada, suecas e alemãs vão discutir, entre si, quem vence o grupo, que cruza com o D, o outro "grupo da morte", que tem Países Baixos, França, Inglaterra e País de Gales. Dinamarquesas e polacas lutarão pela honra, ou seja, para evitar ficar em último lugar.