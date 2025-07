O treinador italiano Carlo Ancelotti foi condenado, em Espanha, a um ano de prisão por fraude fiscal, esta quarta-feira.

O tribunal de Madrid sentenciou o novo selecionador do Brasil por não ter declarado rendimentos relativos a direitos de imagem enquanto era treinador do Real Madrid, em 2014. Ancelotti não pagou o imposto devido sobre esses rendimentos, dita o acórdão do tribunal espanhol.

No entanto, de acordo com a lei espanhola, penas inferiores a dois anos por crimes não violentos raramente implicam prisão efetiva, desde que o condenado não tenha antecedentes criminais.