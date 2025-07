Ancelotti II é o sucessor de Renato Paiva no Botafogo (e até pode ir ao Mundial com o pai)

O futebol tem coisas assim. Davide Ancelotti é filho de Carlo Ancelotti. É também adjunto de longa data do mítico treinador italiano e grandíssimo futebolista. O pai chegou há pouco ao (quem sabe) cargo mais especial do futebol mundial – selecionador brasileiro – e o filho começou há poucas horas a aventura no Botafogo.

O sucessor de Renato Paiva, despedido 10 dias depois de ser beijado pelo dono do clube após vitória contra o PSG, é mesmo Davide Ancelotti, que ajudou o pai nas aventuras no PSG, Bayern, Nápoles, Everton e, em dose dupla, Real Madrid.

O jovem técnico, de 35 anos, foi anunciado na terça-feira e deu logo o primeiro treino. Surpreendeu os brasileiros pelo seu “portunhol". Trata-se do nono técnico europeu da história do gigante do Rio de Janeiro, tão popular por Garrincha e Didi e tantos outros, e o primeiro italiano.