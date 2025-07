Jogou (pouco) no Sporting e agora é adjunto de Arteta no Arsenal

Gabriel Heinze é o novo elemento da equipa técnica de Mikel Arteta no Arsenal (para ocupar a vaga de Carlos Cuesta, o precoce treinador do Parma). Depois do fumo, o fogo. E como era fogoso este defesa canhoto no campo. A carreira foi importante e até passou por cá…

O argentino, agora com 47 anos, só esteve uma temporada em Alvalade, em 1998/99 (emprestado pelo Valladollid), e não deixou especial saudade. Participou em seis jogos apenas, embora dois deles contra Benfica e FC Porto, tendo marcado até nas Antas.

No plantel tinha a concorrência de Rui Jorge e, se piscasse o olho à zona central do terreno, Beto, Marcos, Marco Aurélio e Quiroga. Os leões eram treinados por Mirko Jozic, que deu a estreia mais precoce da história do clube a Santamaria (até aparecer Dário Essugo). O Sporting terminou em quarto lugar.