Lyon consegue salvar-se e permance na Ligue 1

“O Olympique Lyonnais celebra a decisão de hoje da DNCG de manter o clube na Ligue 1. O OL agradece ao Comité de Apelo por reconhecer a ambição da nova administração do clube, determinada em garantir uma gestão séria no futuro”, referiu o clube.

O Lyon, do treinador português Paulo Fonseca, informou que a Direção Nacional de Controlo e Gestão (DNCG) vai manter o clube na Ligue 1, escalão principal do futebol francês.

Entretanto, a Federação Francesa de Futebol (FFF) também confirmou a anulação da despromoção.

Este volte-face acontece depois de o Lyon ter recorrido da despromoção e de ter, ainda em junho, nomeado presidente a empresária norte-americana Michele Kang, em substituição do compatriota John Textor, acionista maioritário, que apresentou a demissão do cargo.

“Michele [Kang] é a escolha ideal para dirigir o Lyon na próxima fase e tenho plena confiança nela e no Lyon, que será mais forte com a sua liderança”, referiu Textor, citado pelo clube aquando da nomeação da sua sucessora.

A norte-americana, de 66 anos, era presidente e proprietária do OL Lyonnes, equipa feminina do clube, e membro do conselho de administração do Eagle Football Group, que gere todas as atividades do Lyon.

Nestas semanas, Michele Kang tinha em mãos o processo de recurso junto da Direção Nacional de Controlo de Gestão.