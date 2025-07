PSG despacha Real e marca presença na final do Mundial de Clubes

O Paris Saint-Germain venceu confortavelmente o Real Madrid, por 4-0, e está na final do Campeonato do Mundo de Clubes.

O resultado ficou definido na primeira parte, com muita ajuda de erros defensivos claros dos "merengues". Aos seis minutos, Acensio perdeu a bola dentro da área, e Fabián Ruiz não perdoou, marcando o primeiro.

Apenas três minutos depois, Rudiger falhou um passo atrasado para Courtois, permitiu a recuperação de Dembélé, que correu isolado para a baliza, marcando o segundo.

Aos 24 minutos, Ruiz viria a bisar no encontro, num ataque vertiginoso do PSG, com assistência de Hakimi.

Luis Enrique alinhou com os três habituais titulares portugueses no onze inicial: Nuno Mendes, Vitinha e João Neves. Gonçalo Ramos foi suplente utilizado, lançado em campo aos 59 minutos.

Foi precisamente o português que fechou a contagem aos 87 minutos, assistido por Barcola. O avançado festejou com uma homenagem a Diogo Jota, copiando o seu festejo.

A final colocará em oposição dois campeões europeus da última época: o Chelsea, que venceu a Liga Conferência, vai medir forças com o PSG, vencedor da Liga dos Campeões.