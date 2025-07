Dzeko vai marcar golos na terra que tem saudades dos golos de Batistuta

O futebolista internacional bósnio Edin Dzeko, de 39 anos, assinou por uma época com a Fiorentina, num vínculo que se poderá prolongar por uma segunda temporada, até 2027.

"A AFC Fiorentina confirma a chegada de Edin Dzeko. O bósnio, nascido em Sarajevo (...), assinou um contrato de um ano, até 30 de junho de 2026, com uma extensão automática até 2027, caso se cumpram alguns requisitos", indicou o emblema italiano.

Na última época, Dzeko alinhou pelos turcos do Fenerbahçe, do treinador português José Mourinho, e participou em 53 jogos, com 21 golos marcados e oito assistências.

Na carreira, o avançado bósnio jogou ainda no Zeljeznicar, MFK Ústí nad Labem, Teplice, Wolfsburgo, emblema em que se notabilizou, antes de seguir para o Manchester City, Roma, Inter de Milão e Fenerbahçe.

Dzeko conta ainda com 141 internacionalizações pela Bósnia, com 68 golos marcados e 29 assistências.