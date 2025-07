Noruega vence grupo A (e fica à espera de Portugal), Suíça apura-se com golo nos descontos

A seleção da Noruega venceu a Islândia, por 4-3, num dérbi nórdico e venceu o grupo A do Europeu feminino. Já a Suíça também se apurou graças a um golo no último minuto frente à Finlândia.

As islandesas, já sem possibilidades de seguir em frente, marcaram primeiro contra a Noruega por Jonsdottir, aos 6 minutos de jogo.

A média promissora da Noruega, Signe Gaupset, bisou e consumou a reviravolta, aos 15 e 26 minutos. A mesma jogadora assistiu o terceiro, já na segunda parte, de Leonhardsen-Maanum, que também bisou aos 76 minutos.

A Islândia, apesar da desvantagem de três golos, viria a reduzir em duas ocasiões. Eiriksdottir fez o 2-4 aos 84 minutos e Viggosdottir fez o golo final, de penálti, aos 95.

Ao mesmo tempo, Suíça e Finlândia disputavam a última vaga de apuramento. Ambas as equipas entraram para o jogo empatadas com três pontos.

O nulo só se desfez aos 79 minutos, com golo de Kuikka de penálti para as finlandesas. A Suíça viria a empatar e conseguir o apuramento graças a um golo de Xhemaili, aos 92 minutos.

Contas feitas, a Noruega vence o grupo com nove pontos, seguida da Suíça, que ficou em segundo com quatro pontos e vantagem na diferença de golos por um golo em relação à Finlândia. A Islândia vai para casa com três derrotas.

Se Portugal conseguir o apuramento no segundo lugar, vai defrontar a Noruega nos quartos de final.