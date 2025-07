O génio argentino marca sempre duas vezes. Pelo menos nos últimos quatro jogos da MLS

O argentino Lionel Messi conseguiu na quarta-feira o seu quarto ‘bis’ consecutivo da Liga norte-americana de futebol (MLS), selando o triunfo do Inter Miami no reduto do New England Revolution (2-1), em Foxborough.

O ‘10’ do conjunto da Florida inaugurou o marcador aos 27 minutos, na área, aproveitando um mau atraso de Beason, e marcou o segundo aos 38, com um remate de fora da área, ao angulo inferior esquerdo, após uma assistência do espanhol Busquets.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Messi, que antes do Mundial de clubes marcara dois golos nas receções a CF Montreal (4-2) e Columbus Crew (5-1) e, já depois, fizera o mesmo no reduto dos canadianos (4-1), marcou dois golos pelo quarto jogo consecutivo e faturou pelo quinto.