Textor explica demissão de Renato Paiva. "Deveríamos ter vencido o Palmeiras, mas ele quebrou os seus princípios"

John Textor, dono do Botafogo, justifica a demissão do treinador português Renato Paiva com a estratégia utilizada na derrota frente ao Palmeiras nos oitavos de final do Campeonato do Mundo de Clubes.

Apesar de ter vencido o Paris Saint-Germain na fase de grupos - o que levou até que Textor beijasse Paiva publicamente nos festejos -, o dono americano não perdoou a estratégia defensiva utilizada contra o Palmeiras. O Botafogo acabaria eliminado após prolongamento.

"Ele quebrou os seus próprios princípios, não seguiu o plano. Ele é um treinador posicional e os adeptos ficaram irritados com a forma como jogamos. Deveríamos ter vencido Atlético de Madrid e Palmeiras, somos melhores do que o Palmeiras. Ele quebrou os princípios dele", disse ao "Talk Sport".

Renato Paiva esteve menos de quatro meses no cargo depois de ter sido anunciado no final de fevereiro como o sucessor de Artur Jorge. Terminou o ciclo com 23 jogos, 12 vitórias, três empates e oito derrotas.

Textor revela uma conversa que teve com o treinador português, prolongando o desagrado com a forma como a equipa jogou no confronto brasileiro.

"Perguntei-lhe qual foi o melhor jogo da sua carreira e ele respondeu PSG. Eu disse que agora não era o PSG, era o Palmeiras. E o Palmeiras não é o PSG. "É hora de jogar futebol, vão lá e acabem com eles". O que aconteceu? Ficamos recuados e vimos o adversário avançar. Em 10 jogos, ele estava a ficar cada vez mais defensivo e, quando quebras os princípios, tens de sair", defendeu.

Para além disso, Textor garante que "não toma decisões sozinho" e que o departamento de futebol estava contra o treinador português.

"Se todo o departamento de futebol vem até mim e diz que precisamos fazer algo sobre o treinador, então eu tenho de me mexer. Eu não gosto de demitir pessoas. O Paiva é um grande treinador, mas ele tem manter seu estilo de jogo no próximo trabalho, não pode deixar os adeptos influenciarem", concluiu.