Um dia depois do anúncio do regresso de Di María a Rosário, clube recebeu 1.200 novos sócios

Rosário é a terra do futebol estético. Não faltam histórias que o comprovam, nem que seja para alimentar a lenda e o misticismo à volta da bola chutada por aquela gente que arrasta e ilumina o verbo. Ángel di María é um fabricante de peças que permite à maquinaria espiritual rosarina aguentar-se de pé. Depois de tantos anos fora, longe da sua querida Rosário, voltou a casa o canhoto que quando apareceu mais parecia uma serpente com a alma do diabo na bota esquerda. Foram 145 jogos pela seleção e exibições memoráveis na Luz, no Bernabéu, no Old Trafford, no Parque dos Príncipes e no Allianz de Turim, e, enfim, em tantos outros lugares. Nem falemos do que conquistou, limitemo-nos às emoções dos dribles e dos golos e do sorriso que parecia esfarelar o que parecia difícil. Como a nostalgia funciona sempre no futebol, o regresso do mago só podia dar uma narrativa gira.

Se o namoro com o Rosário Central estava mais do que anunciado e por acontecer, a confirmação antes do Mundial de Clubes sentenciou o que viria aí. Claro, os olhos de miúdos e dos não tão miúdos passaram a brilhar como nunca na terra de Messi, Menotti e Che Guevara. Os relatos que chegam do outro lado do charco dão forma à transferência que promete agitar a liga argentina, tão descarnada de talento e magia. O contrato entre futebolista, de 37 anos, e clube foi assinado no dia 29 de maio, ainda antes de o Benfica entrar em campo nos Estados Unidos. No dia seguinte, quase 1.200 adeptos do Rosário Central fizeram-se sócios do clube, um histórico que, segundo o “La Nación”, superou a barreira dos 100 mil associados, tornando-se assim no primeiro emblema do interior do país a fazê-lo. Se quiser uma camisola oficial do jogador, o adepto terá de pagar qualquer coisa como 105 euros.