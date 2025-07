Liverpool confirma que vai retirar o número 20 em memória de Diogo Jota

O Liverpool confirmou, esta sexta-feira, que vai retirar o número 20, que Diogo Jota, que morreu no passado dia 3 de julho, utilizava.

"Após consulta com a sua mulher, Rute, e a família, o clube pode anunciar que o número vai ser retirado, em honra e memória do Diogo, a todos os níveis, incluindo na equipa feminina e na formação", lê-se.

Uma decisão, explica o Liverpool, que advém não só da "imensurável contribuição" de Diogo Jota para o sucesso do clube nas cinco temporadas que passou no clube, "mas também do profundo impacto pessoal que ele teve nos seus companheiros de equipa e colegas e nos adeptos, e das ligações duradouras que formou com eles".

"Ao retirar o número do Diogo Jota, estamos a eternizá-lo. Assim, nunca será esquecido", afirma o CEO do futebol do Liverpool, Michael Edwards.

Diogo Jota e o irmão, André Silva, morreram no passado dia 3 de julho, vítimas de um acidente de viação em Zamora, Espanha. Os dois vão ser homenageados pelo Liverpool no primeiro jogo de pré-temporada no próximo domingo, frente ao Preston North End.