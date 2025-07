Primeiro amigável do Liverpool terá homenagem a Diogo Jota e André Silva

Diogo Jota e André Silva vão ser homenageados pelo Liverpool no primeiro jogo de pré-temporada no próximo domingo, frente ao Preston North End.

A equipa do internacional português vai jogar pela primeira vez desde o trágico acidente que vitimou os dois irmãos numa auto-estrada espanhola.

De acordo com a nota do clube, o hino do Liverpool, "You'll Never Walk Alone, será tocado no estádio do Preston e o clube que recebe o jogo colocará uma coroa de flores junto à bancada dos adeptos visitantes. Será também cumprido um minuto de silêncio e todos os jogadores utilizarão uma faixa preta na camisola.