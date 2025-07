Adeus Benfica. Kokçu já veste à Besiktas

O Besiktas oficializou a contratação do médio Kokçu, ex-Benfica.

O jogador turco, ainda no avião a caminho de Istambul, já aparece com a camisola do novo clube vestida.

O negócio ainda não foi confirmado, mas tudo indica que Kokçu vai chegar por empréstimo, com cláusula de compra obrigatória de 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões por objetivos.

De águia ao peito, o “10” encarnado fez 12 golos e 11 assistências em 55 jogos.

O final da época ficou marcado por um desentendimento público com o técnico Bruno Lage na altura de uma substituição durante o Mundial de Clubes.