Di Maria regressa ao Rosário Central, marca e lesiona-se

O argentino Angel Di Maria voltou este sábado ao Rosário Central, num regresso “a casa”, e tudo lhe aconteceu.

Di Maria emocionou-se no momento em que entrou no relvado e durante a cerimónia antes do início da partida.

O antigo internacional argentino foi titular na partida contra o Godoy Cruz, marcou, aos 78 minutos, de grande penalidade, mas acabou por sair lesionado.

A partida acabou por não acabar bem para a equipa da casa, que sofreu o empate, aos 90+5 minutos.

Ex-jogador do Benfica, agora com 37 anos, está de regresso ao clube onde se formou.