“Consenso”. Jogos com intervalo de 72 horas e férias de 21 dias

A FIFA e os Sindicatos de Jogadores chegaram a acordo sobre os períodos de descanso obrigatórios entre jogos e competições.

Segundo o organismo que comanda o futebol mundial, chegou-se a um “consenso” sobre a obrigatoriedade de um intervalo mínimo de 72 horas entre os jogos e um período de férias de, pelo menos, 21 dias.

“É consensual que deve haver pelo menos 72 horas de descanso entre jogos e que os jogadores devem ter um período de descanso/férias de pelo menos 21 dias no final de cada época. Este período deve ser gerido individualmente por cada clube e pelos respetivos jogadores, também em função dos seus calendários de jogos e tendo em conta as normas coletivas aplicáveis. Além disso, deve ser planeado um dia de descanso por semana, mas gerido de forma pragmática”, lê-se no comunicado da FIFA.

As “viagens intercontinentais e as condições climatéricas em que os jogos são disputados” também foram tema abordado pelas partes.

Nota, entanto, para a ausência do sindicato FIFPRO que, segundo a ESPN, não foi convidado para a reunião.

O apertado do calendário futebolístico tem sido tema nos últimos anos. A situação agravou-se desde a criação do Mundial de Clubes.