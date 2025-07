Diogo Jota homenageado pelo Liverpool, agora em campo

O Liverpool voltou, este domingo, ao futebol, num particular contra o Preston North End, e voltaram as homenagens sentidas a Diojo Jota e o irmão.

Os adeptos encheram as bancadas do estádio do Preston e juntaram-se aos fãs do Liverpool cantando o “hino oficioso” dos reds: “You will Never Walk Alone” e a música dedicada ao avançado português.

As duas equipas entraram no relvado com fumos negros, com todo o estádio a gritar o nome de Jota.

Coroas de flores foram colocadas junto a uma das bancadas e o minuto de silêncio foi esmagador. Silêncio absoluto no relvado e nas bancadas, com muitas pessoas emocionadas.

Ao minuto 20, número de Diogo Jota no Liverpool, novo momento de homenagem com todos a cantar “Lad from Portugal”, a música especialmente feita para o internacional luso.

De recordar que Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25, morreram em Espanha, após um acidente de carro em Espanha.