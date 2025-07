Jorge Jesus anunciado no Al Nassr de Cristiano Ronaldo

"É oficial. O mister Jorge Jesus é o novo treinador do Al Nassr. Bem-vindo, mister", refere a publicação.

A contratação de Jorge Jesus foi revelada através de uma mensagem publicada nas redes sociais do emblema saudita.

Jorge Jesus foi anunciado esta segunda-feira como novo treinador do Al Nassr , clube onde alinha o internacional português Cristiano Ronaldo.

"Sem o Cristiano Ronaldo de certeza que não estava lá"



Jorge Jesus viajou esta segunda-feira para Riade. Em declarações aos jornalistas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, afirmou que "sem o Cristiano Ronaldo de certeza que não estava lá [Al Nassr]".

O técnico explica que "há um acordo verbal, mas ainda não está nada escrito" e a “motivação é grande”.

"O Al Nassr precisa de ganhar títulos, assim como o Cristiano Ronaldo, que ganhou sempre tudo nos clubes por onde passou. Neste ainda não ganhou nada, praticamente, por isso vou ver se o ajudo", afirmou o técnico.

Antigo treinador do Al-Hilal, Jorge Jesus compara a ida para o Al Nassr com a mudança do Benfica para o Sporting, em 2015.