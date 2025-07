Lamine Yamal denunciado por contratar anões

O jogador do FC Barcelona Lamine Yamal foi denunciado pela Associação de Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas com Nanismo (ADEE) por ter contratado pessoas anãs para animarem a festa do seu 18.º aniversário.

A denúncia tornou-se pública na tarde de domingo, dia do aniversário do jogador.

De acordo com o jornal espanhol "El País", a associação anunciou que tomará “as medidas legais e sociais adequadas para salvaguardar a dignidade das pessoas com deficiência”, visto considerar que Yamal violou "não apenas a legislação vigente, mas também os valores éticos fundamentais de uma sociedade que se pretende igualitária e respeitosa”.

A ADEE explicou que a contratação de pessoas com nanismo é expressamente proibida em determinadas circunstâncias pela Lei Geral dos Direitos das Pessoas com Deficiência. “São proibidos os espetáculos ou atividades recreativas que utilizem pessoas com deficiência, ou essa condição, para provocar troças, escárnio ou ridicularização do público, de maneira contrária ao respeito devido à dignidade humana."

A presidente da associação, Carolina Puente, declarou ser "absolutamente inadmissível que, em pleno século XXI, ainda se recorra a pessoas com nanismo como simples diversão ou atração em festas privadas. Mais preocupante ainda é que esses factos estejam ligados a figuras públicas como Lamine Yamal. A nossa dignidade e direitos não são entretenimento para ninguém, sob nenhuma circunstância".

“Quando uma pessoa com influência social recorre a esse tipo de prática, o dano é ainda maior, pois transmite a mensagem de que a discriminação é aceitável ou algo trivial, especialmente entre os jovens. É responsabilidade de todos erradicar de uma vez por todas a objetificação da diferença e educar com base em valores de respeito e equidade”, acrescentou.

Em vídeos publicados nas redes sociais, o jogador do Barcelona aparece no palco ao lado do cantor dominicano Chimbala, de baixa estatura. Falta ainda conhecer a versão do jogador sobre o assunto.

Pelo próprio jogador da seleção espanhola foi também publicado um vídeo que gerou polémica, em que aparece num carro em movimento sem cinto de segurança.

O analista de futebol e colaborador da Rádio MARCA Gonzalo Miró partilhou a sua preocupação sobre Lamine Yamal: "A minha única preocupação em relação a Lamine Yamal é se o ambiente vai desviar em algum momento essa carreira tão meteórica e promissora que ele tem, ou se ele terá cabeça suficiente para saber que a vida de um atleta de elite precisa de dedicação total o tempo todo.”

Segundo o jornal desportivo "Marca", a utilização de telemóveis na festa dos 18 anos de Lamine Yamal, onde estiveram mais de 200 convidados, foi proíbida, pelo que não foram reveladas imagens.