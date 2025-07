Carlos Queiroz assume o cargo de selecionador de Omã

O treinador português Carlos Queiroz foi anunciado como novo selecionador de Omã. Vai comandar a seleção omanita até ao final do Mundial 2026, anunciou esta terça-feira a Federação de futebol do país.

“Damos as boas-vindas ao técnico português Carlos Queiroz como diretor técnico da seleção e desejamos-lhe sucesso na carreira em Omã”, pode ler-se em comunicado do organismo.

Carlos Queiroz estava sem treinar desde que deixou o cargo de selecionador do Qatar a 6 de dezembro de 2023, sem cumprir o contrato por quatro épocas, tendo em vista o apuramento para o Mundial 2026.

Agora, aos 72 anos, volta a comandar uma seleção asiática, com o desafio de conseguir, agora ao serviço de Omã, uma inédita quinta qualificação para um Campeonato do Mundo.

Antes de abandonar o Qatar, Queiroz, que foi selecionador português em dois períodos (1991/93 e 2008/10), tinha deixado a seleção do Irão também após o Mundial 2022, para o qual tinha sido contratado em substituição do croata Dragan Skocic.

Ao longo de 30 anos de uma carreira iniciada em 1991, Queiroz esteve à frente de sete seleções: Emirados Árabes Unidos (1999), África do Sul (2000 a 2001), Colômbia (2019 a 2020), Portugal (1991 a 1993 e 2008 a 2010), Irão (2011 a 2019 e 2022), Egito (2021 a 2022) e Qatar (2023)

A nível de clubes, Queiroz foi adjunto de Alex Ferguson no Manchester United e orientou em seniores o Sporting, New York/New Jersey MetroStars (Estados Unidos), atual New York Red Bulls, o Nagoya Grampus (Japão) e o Real Madrid, tendo como ponto mais alto da carreira a conquista de dois mundiais de sub-20, então como selecionador do escalão em Portugal.

Omã vai disputar a terceira fase de qualificação do continente asiático com vista ao apuramento para o Mundial 2026, que se disputará nos Estados Unidos, Canadá e México, para a qual também estão apuradas o Qatar, o Iraque, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e a Indonésia.