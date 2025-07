Clube de Filipa Patão anuncia centro de alto rendimento de 23 milhões de euros

O Boston Legacy, clube da treinadora portuguesa Filipa Patão e que vai participar no campeonato feminino dos Estados Unidos (NWSL) a partir de 2026, anunciou, esta terça-feira, a construção de um centro de alto rendimento de 27 milhões de dólares, cerca de 23 milhões de euros.

O complexo desportivo vai situar-se em Brockton, a menos de 40 quilómetros de Boston. Terá seis campos de futebol — dois de relvado natural, um com aquecimento subterrâneo e três de relvado sintético com iluminação, que poderá ser utilizado para futebol jovem comunitário —, além de um edifício de treino de aproximadamente 2.800 metros quadrados de área, com ginásio, medicina desportiva, hidroterapia, espaços para o staff, cozinha e não só. E ainda uma cúpula, para que condições climatéricas inclementes não afetem o treino.