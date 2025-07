"Estamos com Jess Carter". Starmer, UEFA e seleção apoiam jogadora inglesa contra racismo

O primeiro-ministro britânico, a UEFA e a seleção de Inglaterra posicionaram-se do lado da internacional inglesa Jessica "Jess" Carter, que anunciou que ia afastar-se das redes sociais durante o Euro 2025, devido aos insultos racistas que tem recebido online.

"Todos os adeptos têm o direito à sua opinião sobre exibições e resultados, mas não concordo ou penso que seja 'ok' insultar alguém pela aparência ou pela raça", criticou a defesa, que é de raça negra, num comunicado publicado no Instagram.

Carter vai, por isso, ficar longe das redes sociais até que o torneio termine ou até que a Inglaterra, que acaba de se apurar para as meias-finais, seja eliminada: "Estou a tomar esta medida para me proteger, de forma a manter o foco em ajudar a equipa. Espero que o facto de eu estar a falar sobre isto faça com que as pessoas que escrevem esses insultos pensem duas vezes, para que outros não tenham de lidar com isto."

"Lionesses" defendem Carter

Noutro comunicado nas redes sociais, a seleção inglesa vinca que "quem está por trás do veneno online tem de ser responsabilizado".

"Estamos com a Jess e todas as jogadoras das 'Lionesses' [alcunha da seleção inglesa] do passado e do presente que foram alvo de racismo. Representar o teu país é a maior honra de todos. Não é certo que, ao fazê-lo, algumas de nós sejam tratadas de forma diferente simplesmente por causa da cor da sua pele", pode ler-se.

O presidente da Federação Inglesa de Futebol condenou os insultos e informou que a sua organização tem estado em contacto com a polícia britânica, para "garantir que os responsáveis por este crime de ódio são levados à Justiça".

"A nossa prioridade é a Jess e dar-lhe todo o apoio de que ela precisa. Condenamos fortemente os responsáveis por estes atos nojentos de racismo. Infelizmente, não é a primeira vez que isto acontece a um jogador de Inglaterra", afirmou Mark Bullingham.

Depois de uma reunião da seleção, a luso-inglesa Lucy Bronze, uma das capitãs de equipa, revelou que os sentimentos prevalentes no balneário, devido a esta situação, são "raiva e tristeza".

"Todos sabemos que qualquer jogador de cor que tenha representado Inglaterra provavelmente foi vítima de racismo. Não queremos que as nossas companheiras de equipa passem por isto. Queremos estar focadas no futebol. E queremos que a Jess e qualquer outra pessoa que vista uma camisola de Inglaterra sejam valentes e felizes quando jogam, com o apoio dos adeptos", declarou, numa declaração emocionada.

Starmer e UEFA mainfestam-se

Também o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, manifestou o seu apoio à defesa, que tem sido titular do lado esquerdo da defesa inglesa.

"Não há lugar para o racismo no futebol e em lado nenhum ad sociedade. Estou com a Jess, as 'Lionesses', e com todos os jogadores que tenham sido vítimas de racismo, dentro e fora de campo", lê-se na rede social X.

O clube de Jess Carter, o Gotham FC, do campeonato dos Estados Unidos (NWSL), emitiu um comunicado em que lamenta o racismo dirigido à defesa, que "não é apenas uma jogadora de classe mundial — é um exemplo a seguir, uma líder e parte valiosa da família" do clube.

A própria liga e o Sindicato de Jogadoras da NWSL manifestaram apoio à jogadora inglesa.

A UEFA emitiu, igualmente, um comunicado, em apoio a Jess Carter.

"Abuso e discriminação nunca devem ser tolerados, seja no futebol ou na sociedade, em pessoa ou online. Estamos com a Jess", lê-se.

As críticas a Jess Carter subiram de tom depois do jogo dos quartos de final do Europeu com a Suécia, em que a defesa inglesa revelou dificuldades nos dois golos suecos. Ainda assim, a Inglaterra empatou e, depois, venceu nos penáltis, e marcou duelo com a Itália nas "meias".