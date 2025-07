"É o clube dos meus sonhos". Mbeumo é reforço para Amorim no United

O Manchester United anunciou a contratação do avançado camaronês Bryan Mbeumo, proveniente do Brentford.

O avançado de 25 anos custa uma verba a rondar os 70 milhões de euros, de acordo com a imprensa britânica. É o terceiro reforço da época depois de Matheus Cunha, do Wolves, e Diego León, do Cerro Porteño.

Assina um contrato válido por cinco temporadas, mais uma de opção. Mbeumo, que esteve as últimas seis épocas no Brentford, marcou 20 golos na Premier League na época passada, o quarto melhor registo, e registou ainda oito assistências.

"Assim que soube que o United me queria, tinha de agarrar a oportunidade de assinar pelo clube dos meus sonhos. Era a camisola que eu usava quando era miúdo", disse.

O avançado assume estar entusiasmado para trabalhar com Ruben Amorim: "Quero ser melhor, sei que tenho a mentalidade para chegar ao mais alto nível e quero aprender aqui com o Ruben Amorim."

"Todos me disseram sobre o ambiente que está a ser criado aqui e quais são os planos para o futuro. O clube é enorme e todos queremos competir pelos maiores troféus", concluiu.