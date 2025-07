Larne ou Prshtina? Eis o fado do Santa Clara na Liga Conferência se passar o Varazdin

O Santa Clara jogará com os norte-irlandeses do Larne ou com os kosovares do Prshtina na terceira pré-eliminatória de qualificação para a Liga Conferência de futebol, caso ultrapasse a segunda ronda, ditou o sorteio realizado, esta segunda-feira

Caso eliminem os croatas do Varazdin na segunda pré-eliminatória, cujos jogos se realizam na quinta-feira e em 31 de julho, os açorianos terão pela frente o vencedor da eliminatória entre norte-irlandeses e kosovares, jogando a primeira mão fora de casa, em 7 de agosto, e a segunda nos Açores, no dia 14.

Se ultrapassar a segunda e terceira pré-eliminatórias, o Santa Clara terá ainda de disputar os play-offs, derradeira ronda preliminar de acesso à fase de liga.

Esta é a terceira participação do Santa Clara nas competições europeias, depois de ter caído na segunda ronda da Taça Intertoto de 2002/03 e de ter falhado a qualificação para a fase de grupos da Liga Conferência em 2021/22, quando passou a segunda e terceira pré-eliminatórias, mas foi eliminado no play-off com o Partizan.