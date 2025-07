Liga Europa.​ Lugano ou Cluj no caminho do Sp. Braga

O Sporting de Braga jogará com os suíços do Lugano ou os romenos do Cluj na terceira pré-eliminatória de qualificação para a Liga Europa de futebol, caso ultrapasse a segunda ronda, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira.

Caso eliminem os búlgaros do Levski Sófia na segunda pré-eliminatória, cujos jogos se realizam na quinta-feira e em 31 de julho, os bracarenses terão pela frente o vencedor da eliminatória entre helvéticos e romenos, jogando a primeira mão fora de casa, em 7 de agosto, e a segunda em Braga, no dia 14.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Se ultrapassar a segunda e terceira pré-eliminatórias, o Sporting de Braga jogará ainda os play-offs, a derradeira ronda de acesso à fase de liga da Liga Europa.

Na época passada, os minhotos passaram por três rondas preliminares para se qualificarem para a fase de liga da prova, da qual não passaram, terminando na 25.ª posição.