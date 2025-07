Paul Gascoigne internado após ter sido encontrado semi-consciente no quarto

O antigo internacional inglês Paul Gascoigne foi internado depois de ter sido encontrado semi-consciente no seu quarto.

De acordo com o jornal "The Sun", o antigo médio foi encontrado pela sua assistente pessoal. Gascoigne, de 58 anos, está estável depois de ter sido transportado para o hospital já na última sexta-feira.

"Ele está no hospital, que é o melhor lugar para ele neste momento. Agradece o apoio que recebeu até agora de tantos velhos amigos que lhe desejam as melhoras e querem vê-lo de volta ao seu melhor", disse Steve Foster, amigo e também um dos assistentes do ex-jogador.

O antigo médio foi um dos jogadores mais talentosos da sua geração. Passou pelo Newcastle, Tottenham, Lazio, Rangers, Middlesbrough, Everton, Burnley e terminou a carreira em 2005 no Boston United

Desde que pendurou as botas, o antigo médio, também conhecido pela alcunha de "Gazza", tem sido destaque por motivos negativos como abuso de drogas e problemas de saúde mental.