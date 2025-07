Presidente da FIFA está “profundamente triste” com o abuso online contra Jess Carter no Europeu

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse esta segunda-feira estar “profundamente triste” com o abuso online dirigido à inglesa Jess Carter durante o Europeu feminino, reafirmando que no futebol ou na sociedade “não há lugar para o racismo”.

“Estamos com a Jess. Estamos com cada jogador e com cada indivíduo que sofreu abusos racistas. Nenhum jogador deve ser discriminado de forma alguma e devem ter a liberdade de dar o seu melhor em campo”, afirmou o presidente da FIFA, numa mensagem partilhada pelo próprio nas redes sociais.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O italo-suíço referiu ainda que, através do Serviço de Proteção das Redes Sociais da FIFA, o organismo que lidera ajuda a combater este tipo de abusos em diversos torneios e oferece colaboração e apoio às confederações, federações e jogadores.