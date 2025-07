André Horta vai jogar na segunda divisão de Espanha

O médio André Horta vai jogar no Almería, do segundo escalão do futebol espanhol, até ao final da temporada, por empréstimo do Sporting de Braga, informou esta terça-feira o clube minhoto da I Liga portuguesa.

No final da época, está prevista "uma cláusula de compra de 1,5 milhões de euros, aos quais poderão acrescer mais 500 mil euros, consoante objetivos coletivos e individuais", informaram ainda os bracarenses.

André Horta, de 28 anos, realizou 243 jogos e marcou 11 golos pelo Sporting de Braga ao longo de sete épocas não consecutivas, sendo que, em duas delas, jogou apenas meia temporada pelos 'arsenalistas'.

Em ambas, o médio foi cedido ao Olympiacos, a última na segunda metadade da temporada passada, em que somou seis partidas e um golo pela equipa grega.