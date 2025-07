Inglaterra marca ao cair do pano (duas vezes) e vai defender o título no Euro feminino

A seleção feminina inglesa está novamente na final do Europeu após eliminar a Itália, por 2-1, nas meias-finais.

As transalpinas, que estavam a ser a grande revelação do torneio, marcaram primeiro, logo aos 33 minutos por Bonansea, que rematou com força após uma bola perdida na área.

Inglaterra só conseguiu empatar nos descontos, aos 96 minutos, pela jovem Michelle Agyemang, para enorme desilusão italiana.

Nova machada surgiu aos 119 minutos, quando as inglesas tiveram oportunidade de decidir a eliminatória nos penáltis. Giuliani ainda defendeu o primeiro remate de Kelly, mas já não evitou a recarga.

Inglaterra volta à final para defendeu o título inédito que conquistou há três anos, em 2022. Terá pela frente a Alemanha ou a Espanha, que se defrontam esta quarta-feira.