João Pinheiro vai apitar o Mundial de sub-20 no Chile

O português João Pinheiro é um dos 18 árbitros selecionados para dirigir os jogos do Campeonato do Mundo de sub-20 de 2025, que se realiza no Chile, anunciou esta quarta-feira a Federação Internacional de Futebol (FIFA), em comunicado.

João Pinheiro, de 37 anos, será coadjuvado pelos compatriotas Bruno Jesus e Luciano Maia, que serão dois dos 36 árbitros assistentes escolhidos pelo Comité de Árbitros da FIFA para o torneio, cuja fase final se disputa entre 27 de setembro e 19 de outubro.



O juiz da associação de Braga foi o segundo mais bem classificado na época 2024/25, atrás de Luís Godinho, de acordo com a informação divulgada em junho pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), depois de ter sido o primeiro posicionado em 2020/21, 2021/22 e 2023/24.



A seleção portuguesa não se qualificou para o Mundial de sub-20 de 2025, a 24.ª edição da competição, que a equipa das ‘quinas’ conquistou em 1989, na Arábia Saudita, e em 1991, em Portugal.