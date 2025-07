Depois de Modric, Figo e Puskás, o eletrizante Kylian Mbappé recebe a mítica camisola 10 do Real

Olhando de soslaio para a pressão, Kilyan Mbappé puxou para si a responsabilidade de ser o sucessor de Luka Modric, numa época em que os merengues procuram recuperar o título nacional e lutar pela Champions, claro. O francês é o novo 10 do Real Madrid, o mesmo número que utiliza na seleção francesa. Curioso, tal como Cristiano Ronaldo, começou com o 9 para chegar ao desejado desejo mais desejado.

Podem inventar tudo. Podem meter jogos todos os dias, podem curvar-se perante o dinheiro, podem colocar aquela música maluca sempre a subir antes dos jogos, podem magicar árbitros robôs e assistentes robôs dos árbitros e dos árbitros robôs. Podem inventar tudo, mas há poucas coisas mais sagradas do que a camisola 10 no futebol.

De acordo com o “The Athletic”, o estatuto de Mbappé derreteu a lógica vigente no Santiago Bernabéu, onde os jogadores com mais anos de casa têm prioridade para escolher os números das camisolas. O clube preferiu assim dar prioridade ao futebolista que, depois de 44 golos em 59 jogos, vai para a segunda temporada no colosso de Madrid.

Por questões de marketing e até justiça com o peso do futebolista em questão, parece que será uma decisão que não trará muito ruído. Quem seriam os candidatos? Bellingham? Guler? Rodrygo? Quem sabe…

O Real Madrid estreia-se na La Liga em 19 de agosto, em casa, contra o Osasuna. Para já, os reforços são apenas dois: Álvaro Carreras (ex-Benfica, por 50 milhões de euros) e Franco Mastantuono (ex-River, 45 milhões), o canhoto candidato a mago.