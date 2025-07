Stéphanie Frappart vai ser a árbitra da final do Euro 2025

Stéphanie Frappart será a árbitra da final do Euro 2025 que no domingo oporá Inglaterra e Espanha, uma reedição da final do Mundial 2023.

A francesa, de 41 anos, terá como auxiliares a compatriota Camille Soriano e a italiana Francesca Di Monte, com a também transalpina Marie Caputi como quarta árbitra e a suíça Susanne Küng como reserva.

O francês Willy Delajod será o videoárbitro, com o alemão Christian Dingert como assistente e o neerlandês Dennis Higler, como supervisor.

A final do Europeu, entre Inglaterra e Espanha, está agendada para domingo, a partir das 17h00, no St. Jakob-Park, em Basileia, na Suíça.