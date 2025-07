Fátima Pinto junta-se a Bruna Lourenço no Estrasburgo

O Estrasburgo terminou a época transata na nona posição, numa liga com 12 equipas e a somente dois pontos da zona de despromoção, e alcançou os oitavos de final da Coupe France, caindo nos penáltis contra o Lille.

A internacional portuguesa junta-se assim a Bruna Lourenço, ex-Celtic e antiga companheira da madeirense no clube francês.

A centrocampista Fátima Pinto, sem clube depois de abandonar o Sporting, assinou por uma temporada com o Estrasburgo, da liga francesa.

A um mês da estreia no Euro 2025, a média do Sport(...)

O Lyon terminou a fase regular com 62 pontos, com 20 vitórias em 22 jogos, mais 45 pontos do que o Estrasburgo.

Pinto, nascida no Funchal há 29 anos, já jogou pela seleção portuguesa em 95 ocasiões, tendo estado presente no último Campeonato da Europa.

Nas últimas nove temporadas jogou oito no Sporting e uma, em 2022/23, no Alavés de Espanha. Antes disso passara por clubes como Santa Teresa CD, Atlético Ouriense e GD APEL.