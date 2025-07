Renato Paiva: "Ninguém entendeu a minha saída do Botafogo. Os jogadores ainda me mandam mensagens"

É aí que quero trabalhar, senti-me muito querido e desejado desde o primeiro momento. O Fortaleza fez um esforço tremendo para estarmos aqui, gosto de estar onde sou querido e me querem. Senti muito isso. Independentemente das zonas da classificação, como já estou farto e cansado de dizer, sou treinador de projeto, este é um projeto extraordinário. Basta recuar no tempo para ver o que o Fortaleza fez nos últimos anos. Estou muito feliz, aceitei sem pestanejar, nem sequer pensei onde estava a equipa na tabela classificativa, até porque conheço o plantel e tem qualidade.

Para muitos ficará a ideia de uma despromoção. Ou seja, o mister estava num clube acabado de ser campeão e passa agora para um clube da segunda metade da tabela. Sim, mas quando aceito os clubes não olho muito para as questões das tabelas. Olho para o projeto que me apresentam. É um projeto que fala por si, manteve Rogério Ceni por três anos e meio, manteve o [Juan Pablo] Vojvoda por quatro anos. Então, é um projeto com obra, sustentado, claro, com pessoas que sabem o que estão a fazer, ninguém fala mal do Fortaleza, ninguém fala mal do presidente do Fortaleza e da forma como trata os seus profissionais.

Não será tarefa fácil, tendo em conta a atual pontuação do Fortaleza… Fácil não é, mas não há nada fácil na Série A do Brasil. Em três ou quatro jogos podes perder e vir cá parar abaixo e ganhares e chegares às zonas acima do meio da tabela. Nada é fácil na Série A, os objetivos para já neste momento, como deves imaginar, é somar pontos para tirar o clube desta zona de rebaixamento. Temos pouco tempo para treinar, aproveitamos tudo para passarmos as nossas ideias. Não vamos mudar muito, nem teríamos tempo, seria pouco inteligente.

Quais são as primeiras impressões no novo clube? As primeiras impressões são ótimas, é um clube mega organizado, uma estrutura de logística fantástica. Condições de trabalho ótimas. Pessoas com uma vontade de trabalhar em conjunto... É uma cidade muito bonita, gente muito acolhedora, profissional, portanto as primeiras impressões são muitíssimo boas.

Depois da saída conturbada e inesperada do Botafogo, Renato Paiva assumiu o Fortaleza, um clube na zona de despromoção. Em entrevista a Bola Branca , depois da estreia contra o Bahia (um clube que já treinou também), o treinador português revela o que o alicia em ficar no Brasil, comenta a chegada ao novo clube e ainda a saída do 'fogo' por culpa da decisão "de uma pessoa", que inventou a narrativa de que Renato Paiva era um treinador defensivo, explica o técnico.

Sinto-me constantemente desafiado no Brasil dentro do campo e fora do campo, sabemos o que são os media e os adeptos, é uma exigência constante. Sabemos como é o calendário, que desafia continuamente o planeamento e a gestão. É isso que me faz ficar no Brasil mais tempo. Na dificuldade, estou a crescer a uma velocidade muitíssimo superior do que noutros campeonatos, é isso que quero para mim. Exigência máxima, dificuldade máxima, para poder ser cada vez melhor treinador e profissional

O Brasil continua a ser uma roda viva de treinadores. O que o alicia para continuar aí? O que alicia é o jogo, o campeonato em si. A parte de dentro, não a parte de fora. O jogo, os jogadores, os treinadores, o jogo em si… a qualidade do jogo cada vez melhor, dos executantes. Alicia ser um dos campeonatos mais difíceis do mundo, senão o mais difícil, se colocarmos logística e calendário. Gosto de estar nos contextos mais difíceis, gosto de estar nos contextos de exigência, desafiantes.

O que é certo é que, apesar do empate na estreia [vs. Bahia], quebrou uma série negativa do leão… Sim, como disse aos jogadores, nos momentos mais dificeis de derrota, de desconfiança, há dois tipos de vitórias: a vitória numérica, de resultado, de ganhar, e as vitórias emocionais, morais e de processo. O primeiro jogo foi uma vitória, claramente, emocional e de processo. A equipa deu uma resposta, foi unânime, pelo público e média.

A saída do Botafogo foi a todos os níveis surpreendente, sobretudo após o Mundial de Clubes e quando nada o fazia prever…

A saída do Botafogo, para as pessoas do futebol a sério e não da internet e da cobardia… quando falo de futebol real é o futebol dos treinadores, jogadores, diretores, presidentes, dos jornalistas que entendem do jogo, para todos esses… foi uma saída super estranha. Ninguém entendeu, nem eu, nem eu, vou ser honesto. Quando me chamaram, depois do jogo com o Palmeiras, fui apanhado desprevenido. Fui eu e todos, a comitiva e os jogadores.

Foi a decisão de uma só pessoa. A pessoa é o dono, manda, nós aceitamos. Mas acho que demissão fala muito mais da pessoa que me demitiu do que do meu trabalho. As justificações que me deu continuam a falar mais dessa pessoa do que do meu trabalho. Não há dúvidas nenhumas de como estava o Botafogo quando entrei e como ficou quando saí, em quatro meses.

…

Depois, foi inventar histórias e narrativas no futebol da mentira, da internet. Inventaram que o Renato foi embora porque é um treinador defensivo. Só quem não acompanhou os meus jogos e trajetória, só quem não sabe como vejo o jogo, é que pode acreditar numa fantasia destas.

Agora é passar a página. Tenho muito orgulho no que fiz no Botafogo, tenho muito orgulho nas pessoas que tiveram comigo no dia a dia, era um grupo de jogadores absolutamente fantásticos, ainda hoje falo com eles. Quando assinei pelo Fortaleza, imensos jogadores mandaram-me mensagem. Deixámos marca nas pessoas e nos jogadores. É uma torcida enorme que respeito imenso. A partir daqui, fecha-se a porta Botafogo e abre-se uma página muito bonita chamada Fortaleza.

O Mundial de Clubes foi o ponto mais alto da carreira?

Sim, sem dúvida, em termos de dimensão mediática, em termos de exigência de adversários, em termos de preparação de jogos contra esses adversários, de questões estratégicas, de plano de jogo, de preparação. Obviamente, um Mundial é a nata dos clubes a nível mundial, faltando um ou outro. Na sua grande globalidade estavam todos ali.

Não há dúvida que foi o maior desafio para mim, se calhar para todos os treinadores que ali estiveram. Jogar o Mundial é o sonho de qualquer jogador e treinador. O Mundial de Clubes passa a ser para todos eles, até por ser o primeiro, uma prova marcante. Foi um momento único.