Viktor Gyökeres embarca com empresário rumo a Londres

Viktor Gyökeres está a caminho de Londres, esta sexta-feira, para fazer exames médicos e assinar pelo Arsenal, revelou esta sexta-feira o especialista em mercado Fabrizio Romano.

O italiano partilhou uma foto do ponta de lança do Sporting com o empresário, Hasan Çetinkaya, no interior de um jato privado. O próprio agente publicou, no Instagram, um vídeo da entrada no avião.

Gyökeres vai render um valor fixo de 63,5 milhões de euros ao Sporting, a que podem acrescer outros dez milhões em variáveis. No total, o Arsenal pode pagar até 73,5 milhões de euros pelo goleador.

O internacional sueco, de 27 anos, chegou a Alvalade no verão de 2024, proveniente do Coventry, a troco de 25 milhões de euros. Em duas épocas, ganhou dois campeonatos e uma Taça de Portugal.

Na temporada passada, Viktor Gyökeres marcou 54 golos e fez 13 assistências em 52 jogos oficiais ao serviço do Sporting.