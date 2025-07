É oficial: Viktor Gyökeres já é futebolista do Arsenal

Chegou a Lisboa como um desconhecido proveniente do Coventry no verão de 2023, por 20 milhões (mais quatro por objetivos). Depois de dois campeonatos nacionais e de uma Taça de Portugal na bagagem, de correrias eternas e de choques deslumbrantes, Viktor Einar Gyökeres vai mesmo sair do Sporting e assinar pelo Arsenal. Contas feitas, foram 102 jogos e 97 golos com o leão ao peito do até aqui jogador mais caro da história do Sporting (com uma cláusula de rescisão de 100 milhões). Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Depois de inúmeros recados, uns em surdina e outros nem tanto, por parte de Frederico Varandas e do empresário do futebolista, a transferência do avançado sueco para Londres ficou selada este sábado. Era, rezam as crónicas, o único clube que o sueco queria representar.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Sporting informa que tem a receber do Arsenal, no imediato, o valor de 65,764.103 milhões de euros, a que acrescem 10,256.410 milhões mediante a concretização de objetivos individuais e coletivos. Ao todo, o Sporting pode encaixar um máximo de 76,020.513 milhões de euros por Viktor Gyökeres.

"Os valores acima referidos incluem os custos de financiamento e os montantes correspondentes ao mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros", refere o Sporting, que acrescenta que "não terá encargos com serviços de intermediação". O Arsenal não especifica a duração do contrato. Diz apenas, em comunicado, que será "de longo termo".

O contrato do atleta, natural de Estocolmo, será de cinco anos, tornando-se assim no oitavo sueco a jogar no Arsenal, segundo o "Transfermarkt", depois de Kim Källström, Kristoffer Olsson, Sebastian Larsson, Rami Shaaban, Freddie Ljungberg, Stefan Schwarz e Anders Limpar. Viktor Gyökeres, com contrato com o Sporting até 2028, falhou o arranque da pré-época do Sporting e abriu uma guerra com o clube para abandonar Alvalade. Varadas desvalorizou o caso e garantiu que os dramas terminavam no final de agosto, no final da janela de transferências portanto, e que um pedido de desculpas e uma multa tratariam do assunto.