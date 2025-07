Jogadores do Liverpool vão usar emblemas "Forever 20" em memória de Jota

Milhares de flores, cachecóis, faixas e outras homenagens foram depositadas no exterior de Anfield desde a morte de Jota e do seu irmão André Silva.

O clube anunciou também no sábado uma homenagem especial, incluindo um mosaico em homenagem aos adeptos e um minuto de silêncio antes do jogo de estreia do Liverpool na temporada contra o Bournemouth, a 15 de agosto.

Os jogadores do Liverpool vão usar o emblema "Forever 20" nas suas camisolas e casacos de estádio nesta temporada da Premier League em memória do seu antigo avançado Diogo Jota, que morreu num acidente de viação em Espanha há três semanas.

O clube informou que as flores foram removidas na última semana e armazenadas, enquanto as homenagens serão compostadas e utilizadas em canteiros de flores em todas as instalações do clube, incluindo Anfield, o Centro de Treino AXA e o Centro de Treino AXA Melwood.

Os restantes artefactos serão reciclados e utilizados para criar uma escultura memorial permanente que se tornará um ponto focal de recordação em Anfield.

O Liverpool já tinha anunciado, após consulta com a família de Jota, que a sua camisola número 20 será retirada em todos os escalões do clube, incluindo as equipas femininas e de formação.

Os adeptos podem imprimir "Diogo J. 20" nas camisolas nas lojas do clube, sendo os lucros destinados à Fundação LFC, a instituição de solidariedade oficial do clube. A Fundação comprometeu-se a criar um programa de futebol de formação em nome de Jota.

Será também depositada uma homenagem floral antes do início dos jogos de pré-época em Hong Kong, Tóquio e em Anfield.