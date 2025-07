William Carvalho prossegue carreira no Pachuca do México

William Carvalho será jogador do Pachuca, após sete anos ao serviço do Bétis, com quem rescindira contrato, anunciou este sábado o clube mexicano na rede social X.

Internacional português em 80 ocasiões, vencedor de um Campeonato da Europa (2016) e de uma Liga das Nações (2019), o médio português de 33 anos, prossegue assim a carreira no campeonato mexicano, depois de passagens por Sporting e, por empréstimo, Fátima e Cercle Brugge (Bélgica).

Na época passada, afetada por uma lesão no tendão de Aquiles, o internacional português participou em 15 jogos, tendo sido titular em apenas seis ocasiões. No total, representou o clube espanhol em 172 partidas, tendo feito 8 golos.

Clube da primeira divisão mexicana, o Pachuca está na segunda posição da principal divisão nacional com duas vitórias em dois jogos.