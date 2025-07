Inglaterra vence Espanha nos penáltis e é bicampeã da Europa

A Inglaterra é bicampeã da Europa em futebol feminino. Tornou-se apenas a segunda seleção a fazer o bis (a primeira foi a Alemanha), ao derrotar a Espanha na final do Euro 2025, que se realizou na Suíça, nas grandes penalidades, por 3-1, após empate a um golo.

As campeãs do mundo foram as primeiras a adiantar-se. Aos 25 minutos, Aitana Bonmatí trabalhou na direita e habilitou Ona Batlle, que cruzou para o segundo poste, onde apareceu Mariona Caldentey a cabecear para o golo.

Ao minuto 40, Lauren James teve de sair, devido a lesão, e entrou a "super suplente" da Inglaterra, Chloe Kelly. Ainda antes da hora de jogo, aos 57 minutos, a extrema do Arsenal voltou a justificar esse estatuto, ao tirar um cruzamento teleguiado da esquerda, para o primeiro poste, onde Alessia Russo ganhou nas alturas, para empatar de cabeça.

As inglesas ameaçaram a reviravolta, no entanto, a Espanha rapidamente voltou a tomar o controlo do encontro. Contudo, mostrou-se muito perdulária, em especial as recém-entradas Clàudia Pina, Vicky López e Salma Paralluelo. A "Roja" rematou 22 vezes, mas só cinco disparos - menos de um quarto - foram enquadrados com a baliza.

Chegaram, então, as grandes penalidades.