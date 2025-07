João Félix pode estar a caminho do Al Nassr

Segundo a RTP, o interesse surgiu nas últimas horas, com o apoio dos dois portugueses do clube, Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus. A proposta pode atingir os 50 milhões de euros, para uma transferência definitiva e com contrato de dois anos.

João Félix está no Chelsea desde 2024. Depois da saída do Atlético de Madrid (onde foi emprestado ao Chelsea e ao Barcelona), assinou um contrato de sete anos, sendo emprestado ao Milan em 2025, entre fevereiro e junho, sem opção de compra, conseguindo três golos em 21 jogos.

O Benfica estaria a negociar com o Chelsea a compra de metade do passe do português de 25 anos.