Por alguma razão se chama Tough. Lucy Bronze jogou Euro 2025 com tíbia partida

Lúcia Roberta Tough Bronze, Lucy Bronze no futebol, fez jus ao primeiro apelido ("tough" pode querer dizer "rija" ou "durona") e jogou, em segredo, o Campeonato da Europa inteiro com uma tíbia partida.

"Na verdade, joguei o torneio todo com uma tíbia partida, mas ninguém sabia", revelou a lateral-direita inglesa, que tem pai português, em declarações à BBC Sport, depois de a Inglaterra conquistar o Euro 2025.

Foi nos penáltis, depois de mais uma recuperação - foi o tónico da campanha inglesa -, a responder ao golo inaugural da Espanha.

Coragem ou irresponsabilidade? Talvez ambos, mas para uma jogadora de 33 anos, a três meses e um dia dos 34, que terá feito um dos últimos grandes torneios da carreira, o que importava era ajudar a equipa ao máximo: "Se é o que é preciso para jogar por Inglaterra, é o que farei. Elas sabem disso. Inspiramo-nos umas às outras jogando apesar de problemas destes e, no final de contas, levou-nos até ao fim."

Uma das imagens mais marcantes do Europeu aconteceu no jogo dos quartos de final entre Inglaterra e Suécia, quando Bronze foi "apanhada" pelas câmaras a ligar a própria perna, durante uma pausa no jogo, quando Sarina Wiegman já tinha esgotado as substituições.

No pós-jogo da final do Euro 2025, no domingo, a jogadora do Chelsea apareceu a coxear. Ainda aos microfones da BBC, revelou que se voltara a magoar frente à Espanha: "Lesionei-me no joelho da outra perna."