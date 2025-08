João Palhinha a caminho do Tottenham por empréstimo do Bayern

O internacional português João Palhinha está prestes a regressar a Inglaterra, depois de um ano em Munique.

O jornalista Fabrizio Romano deu o seu "here we go" para o empréstimo do médio do Bayern ao Tottenham, com opção de compra não obrigatória de 30 milhões de euros.

Palhinha, de 30 anos, jogou 25 jogos na última temporada e quer regressar à Premier League e a Londres, onde foi feliz em duas épocas ao serviço do Fulham, de onde saiu por 51 milhões de euros.

O médio irá agora viajar para a capital britânica para realizar testes médicos.