Mourinho e o seu Fenerbahçe ganham a corrida por Nélson Semedo

O defesa direito internacional português Nélson Semedo assinou contrato com o Fenerbahçe por duas temporadas, até junho de 2027, oficializou o vice-campeão turco de futebol, treinado pelo compatriota José Mourinho.

Em comunicado, o clube de Istambul anunciou a chegada do antigo jogador dos ingleses do Wolverhampton, que se tinha desvinculado do conjunto comandado por Vítor Pereira na quarta-feira, terminando uma passagem de cinco épocas pela Premier League.

Nélson Semedo, de 31 anos, foi capitão do Wolverhampton em 2024/25 e fez 182 jogos na passagem pelo 16.º classificado da última edição da Liga inglesa, com três golos e 10 assistências, após ter representado o Benfica (2015-2017), pelo qual conquistou duas edições da I Liga, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça, e o FC Barcelona (2017-2020), com dois campeonatos, uma Taça do Rei e uma Supertaça espanhola.

Vencedor de duas Ligas das Nações (2019 e 2025) pela seleção de Portugal, com a qual soma 44 internacionalizações, o lateral tentará ajudar o Fenerbahçe a vencer o título de campeão turco pela primeira vez desde 2013/14, na segunda época com José Mourinho.