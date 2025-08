"A situação não é ideal". Desejado pelo Liverpool, Isak não treina com o Newcastle

O sueco Alexander Isak quer deixar o Newcastle e juntar-se ao Liverpool e, por esse motivo, abandonou a pré-época do clube. "A situação não é ideal", assume o treinador Eddie Howe.

Avançado do Eintracht Frankfurt vai elevar o inves(...)

"Não sei o que vai acontecer, nós continuamos a apoiar o Isak de todas as formas e o meu desejo é voltar a vê-lo com a camisola do Newcastle, não sei o que vai acontecer, há todo o tipo de hipóteses. Sei que o Liverpool fez uma proposta e que foi rejeitada. A partir daí, veremos o que acontece", afirmou ao "ChronicleLive

Isak nem sequer se juntou ao estágio do Newcastle no estrangeiro e está a treinar em San Sebastián, cidade onde jogou pela Real Sociedad.

"Sei onde ele está, mas só pela imprensa. A situação está longe de ser ideal e é bastante complexa", acrescentou.